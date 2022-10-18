В Волгограде в сквере имени 8 марта высадили более 850 растений

Фото: Администрация Волгограда

В сквере имени 8 марта в Волгограде продолжается дополнительное благоустройство. Было высажено еще более 850 растений – бирючина и туи. Подрядчик для полива деревьев и кустарников смонтировала еще несколько линий системы орошения. В скором времени рабочие установят еще семь скамеек, которые будут необычной формы – они будут выполнены с использованием ламели – эластичных деревянных пластин. В таком же стиле сделают 3-метровую перголу. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации Волгограда.

Сквер имени 8 марта в Центральном районе Волгограда был благоустроен в 2021 году по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Была уложена новая брусчатка на площади 6,5 тысячи квадратных метров, рабочие установили 100 светодиодных фонарей, систему видеонаблюдения, скамейки и урны. Появилась детская площадка и спортивная зона. Агрономы высадили более 1300 деревьев и растений разных пород.

После завершения благоустройства было принято решение провести дополнительные работы по преображению парковой зоны.