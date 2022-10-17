Мультимиллионеров в Волгоградской области стало в полтора раза больше

Подали декларации для получения вычетов 129 тысяч волгоградцев.

За 9 месяцев 2022 года жители Волгограда и области подали в налоговую инспекцию 204 тысячи деклараций о доходах физических лиц по форме 3-НДФЛ. Волгоградцы заявили 4,7 миллиарда рублей в виде налоговых вычетов. При этом сумма к доплате в бюджет выросла вдвое - до 1,4 миллиарда, а мультимиллионеров в регионе стало в полтора раза больше, сообщили сайту volgograd.kp.ru предварительные итоги декларационной кампании 2022 года в УФНС России по Волгоградской области.

- По сравнению с 2021 годом количество декларантов, заявивших доходы свыше 500 млн рублей, увеличилось в 1,5 раза, сумма налога к доплате по данной категории плательщиков выросла в 2,6 раза, - рассказали в инспекции.

Подали декларации для получения социальных и имущественных вычетов в этом году 129 тысяч волгоградцев. Желающих вернуть часть НДФЛ стало на 28% больше, чем в тот же период прошлого года. Сумма возврата выросла на 10% - до 4,7 миллиарда. При этом львиная доля приходится на имущественный вычет. 90 тысяч жителей региона вернули 4,1 миллиарда рублей ранее уплаченных налогов после покупки жилья. Более 3 тысяч человек воспользовались вычетами в бездекларационном порядке.