В Волгограде риелтор проведет 2,5 года в колонии за попытку мошенничества

Мужчину приговорили к 2 годам 6 месяцам лишения свободы Фото: Семен ШПАК

Центральный райсуд Волгограда 17 октября вынес приговор 55-летнему риелтору, который пытался обмануть клиента на 5 миллионов рублей. Мужчину признали виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградской областной прокуратуре.

- Суд приговорил фигуранта уголовного дела к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда, - рассказала старший помощник прокурора региона Оксана Черединина.

Как установил суд, риелтор в 2019 году пообещал знакомой помочь с продажей земельного участка. Женщине он сообщил, что есть покупатель, готовый купить землю за 28 миллионов. От клиентки же потребовал 5 миллионов за беспрепятственное заключение договора купли-продажи. Вот только никаких препятствий и не было, просто риелтор решил заработать.

Своей вины мужчина не признал. Он еще может обжаловать приговор.