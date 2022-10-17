В Волгограде 18 октября электричество отключат на шести улицах

В Волгограде во вторник электричества не будет в одном районе Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде во вторник отключения электричества не будут масштабными. Коммунальные неудобства возникнут в домах на шести улицах в одном районе областного центра. Без света некоторые волгоградцы останутся из-за планового ремонта и профилактики оборудования. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», электричество 18 октября временно отключат в Дзержинском районе.

С 9.00 до 17.00 будут обесточены ул. Двинская, 58, 60, ул. Дорожная, 1, ул. Севастопольская, 38-42, 39-51, 42а, 43а, 45а, 46-58, 57, 57а, 59, 51, ул. Ткачева, 25, ул. Черноморская, 85-89, 90-94, ул. Ленская, 41-53а, 58.