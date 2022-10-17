Очередные заморозки будут в Волгоградской области 18 октября

Осадков во вторник в Волгограде не обещают Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области сохраняются заморозки. Ближайшей ночью по прогнозам синоптиков температура воздуха упадет до -5 градусов. При этом днем во вторник будет достаточно теплая погода. 18 октября в Волгограде и области переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами будет туман, рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС. Юго-западный ветер подует со скоростью 7-12 м/с.

По области в ночь на вторник температура воздуха будет ночью 0...+5º, местами она опустится до -5º, днем +11...+16º. В Волгограде в ночные часы столбики термометров не опустятся до отрицательных показателей, будет 0...+2º, днем +14...+16º.