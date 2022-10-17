Волгоградцам рассказали, когда мобилизованные вернутся домой

Пока мобилизованные волгоградцы проходят боевое слаживание и обучение. Фото: Юлия Данильченко

Во время частичной мобилизации многих жителей Волгограда и области беспокоит вопрос, когда их мобилизованные отцы, мужья, братья и сыновья вернутся домой. Основания для увольнения с военной службы, перечислили в телеграм-канале «Мобилизация. Волгоградская область», сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Так, во время частичной мобилизации военнослужащий может вернуться домой, если достиг предельного возраста пребывания на военной службе. Вторым поводом для увольнения из ВС РФ может стать состояние здоровья, если военно-врачебная комиссия признает военнослужащего не годным для дальнейшей службы. Но в этом случае при желании можно продолжить службу на некоторых должностях. Третьим поводом для демобилизации может стать вступивший в силу приговор суда, если военнослужащий получил срок в колонии.