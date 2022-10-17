Зампрокурора Волгоградской области проведет прием граждан по вопросам мобилизации

Зампрокурора проведет прием граждан по вопросам мобилизации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заместитель прокурора Волгоградской области Александр Грищенков проведет личный прием граждан в Волжском. Жители смогут обратиться с вопросами, связанными с мобилизацией. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. Личный прием зампрокурора состоится 21 октября с 15.00 до 16.00 в военном комиссариате Волжского, который находится на проспекте Дружбы, 44.

Чтобы попасть на личный прием, жителей просят предварительно записаться по телефону 8 (8442) 31-04-22.

- Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, гражданам целесообразно иметь на руках заявление с указанием основных доводов, - отметили в прокуратуре.

Волгоградцам необходимо с собой взять паспорт или доверенность, если на прием к зампрокурора придут родные или знакомые.