В Волгограде заключенному дали 7 лет тюрьмы за нападение на инспектора колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

17 октября Дзержинский райсуд Волгограда приговорил 41-летнего заключенного к 7 годам колонии строгого режима за нападение на сотрудника ФКУ ЛИУ-15. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной прокуратуры, жителю Ростовской области, попавшему в лечебное исправительное учреждение, не понравился режим содержания. В октябре прошлого года он напал на инспектора колонии с кулаками. Чуть позже при выяснении обстоятельств инцидента избил начальника оперативного отдела.

Несмотря на то, что вину свою агрессор так и не признал, сотрудники СУ СКР по региону собрали достаточно доказательств его вины. В свою очередь во время судебного процесса прокуратура добилась серьезного наказания.

- С учетом обстоятельств совершения преступлений, данных о личности виновного и мнения государственного обвинения суд приговорил мужчину к 7 годам тюрьмы, - добавили в надзорном ведомстве.