В Волгограде росгвардейцев наградили за отвагу в спецоперации

Медали вручили трем бойцам. Фото: Росгвардия

В Волгограде вручили госнаграды отличившимся в ходе специальной военной операции бойцам ОМОН «Сталинград». Медали «За отвагу» троим сотрудникам вручил начальник управления генерал- майор полиции Юрий Тупиков, сообщили сайту volgograd.kp.ru в управлении Росгвардии по Волгоградской области.

Согласно указу президента, бойцы ОМОНа получили награды за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Лица и имена отличившихся в боях СВО росгвардейцев называть не стали.