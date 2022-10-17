Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 октября 2022 11:19

В Волгограде росгвардейцев наградили за отвагу в спецоперации

Бойцам ОМОН «Сталинград» вручили медали
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Медали вручили трем бойцам. Фото: Росгвардия

Медали вручили трем бойцам. Фото: Росгвардия

В Волгограде вручили госнаграды отличившимся в ходе специальной военной операции бойцам ОМОН «Сталинград». Медали «За отвагу» троим сотрудникам вручил начальник управления генерал- майор полиции Юрий Тупиков, сообщили сайту volgograd.kp.ru в управлении Росгвардии по Волгоградской области.

Согласно указу президента, бойцы ОМОНа получили награды за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Лица и имена отличившихся в боях СВО росгвардейцев называть не стали.