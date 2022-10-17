На юге Волгограда по решению суда восстановят обратный трубопровод

Вода не нагреется, пока не сделают обратный трубопровод. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Проблема едва теплой воды, льющейся из горячего крана, знакома многим жителям Волгограда. Часто причиной тому – отсутствие циркуляционного трубопровода. После вмешательства депутата облдумы и прокуратуры по решению суда «Концессии теплоснабжения» должны восстановить обратку для нескольких домов Красноармейского района, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградской областной Думе.

- Центральный районный суд Волгограда удовлетворил иск прокурора Красноармейского района к ООО «Концессии теплоснабжения». Суд первой инстанции обязал ресурсоснабжающую организацию построить внутриквартальный циркуляционный трубопровод до домов 16 и 25 на бульваре Энгельса, а также до дома 39 на улице Пролетарской, - рассказали в облдуме.

За решением проблемы едва теплой воды жительница дома на бульваре Энгельса, 16 Валентина Служакина к депутату Екатерине Мицуковой пришла еще в марте 2021 года. Жильцы много лет переплачивали за коммуналку, сливая кубометры воды в ожидании горяченькой. Как показали замеры, температура воды в доме заметно не дотягивала до установленных санитарными нормами 60 градусов. Выяснилось, что такие же проблемы и в шести соседних домах, детсаду и поликлинике.

В ответ на депутатский запрос в УК пояснили, что в микрорайоне нет обратки. Эти линии были демонтированы еще в 90-х годах прошлого века. А компания «Концессии теплоснабжения» ответила, что на восстановление циркуляционного трубопровода в этой части Красноармейского района нужно порядка 20 миллионов рублей и на решение проблемы «необходимо определить дополнительный источник финансирования». Пришлось подключать прокуратуру. Но дело не сдвинулось с мертвой точки и после представления надзорного органа. Так что следующим шагом стал иск в суд.

Волгоградцам советуют запомнить алгоритм действий.