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Происшествия17 октября 2022 9:30

Под Волгоградом 38-летняя женщина пыталась зарезать мать

На подозреваемую возбудили уголовное дело
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Полиция возбудила уголовное дело.

Полиция возбудила уголовное дело.

Фото: Александр ПАНОВ

Полиция Камышина возбудила уголовное дело на 38-летнюю местную жительницу, которая едва не убила собственную мать. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, конфликт между родственниками произошел в середине октября во время застолья.

Женщины распивали спиртное и стали ругаться на бытовой почве. После недолгого обмена оскорблениями дочь схватила нож и ударила мать в область грудной клетки. Та попала в больницу в тяжелом состоянии.

Действия камышанки квалифицировали по статье 111 УК РФ – причинение тяжкого вреда здоровью. За содеянное ей грозит до 10 лет тюрьмы. Расследование продолжается.