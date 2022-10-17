Волгоградцам рассказали о сроках окончания частичной мобилизации Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Главный вопрос, который волнует жителей Волгоградской области о частичной мобилизации, касается сроков окончания призыва резервистов для участия в спецоперации на Украине. Как уточнили сайту volgograd.kp.ru специалисты региональной горячей линии «Мобилизация», такое решение принимает президент РФ.

Напомним, ранее Владимир Путин на пресс-конференции сообщил о 222 тысячах мобилизованных россиян. Также президент добавил, что в течение примерно двух недель «все мобилизационные мероприятия будут завершены».

Добавим, что задать интересующие вопросы можно в специальный телеграм-бот (t.me/mobilizaciya34bot) или по телефону горячей линии (122), которая работает без выходных.