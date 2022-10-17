В дома Волжского начинает поступать тепло

В Волжском тепло стало поступать в многоквартирные дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгоградской области идут активные работы по старту отопительного сезона. Накануне, 16 октября, тепло стало поступать жителям Волжского. На настоящий момент батареи стали горячими примерно в 500 жилых домах города-спутника. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Волжского, к приему тепла полностью готовы свыше 1,6 тысячи многоквартирных домов.

- В связи с тем, что еще не было тех самых пяти дней со среднесуточной температурой воздуха 8 градусов, необходимо обращаться в свою УК или к старшим по дому, - отметили в мэрии Волжского.

Напомним, в Волгограде отопительный сезон официально стартовал 17 октября. В течение пяти дней все многоквартирные дома областного центра должны получить тепло.

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