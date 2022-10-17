Волгоградская область направила очередную партию грузов в подшефный Станично-Луганский район ЛНР

Фото: Администрация Волгоградской области

Очередную партию гуманитарной помощи направили из Волгоградской области в подшефный Станично-Луганский район ЛНР. Из региона 17 октября отправились два шеститонных грузовика, которые были наполнены продуктами от неравнодушных волгоградцев, общественников, предпринимателей. Для нуждающихся в помощи жителей подшефного района, а также беженцев, которые прибывают из сопредельных территорий, были сформированы продуктовые наборы. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации Волгоградской области.

Грузовики повезли муку, крупы, мясные консервы, подсолнечное масло и другие необходимые продукты и товары. Другую часть колонны составила спецтехника. В Станично-Луганский район ЛНР были направлены два мусоровоза с контейнерами, два мобильных автоклуба, аварийные машины. Техника закупалась на деньги из резервного фонда Волгоградской области.

Фото: Администрация Волгоградской области

Продолжается сбор помощи для участников специальной военной операции, действуют акция «Тепло из дома» и фонд поддержки военнослужащих и добровольцев. Накануне регион передал партию дополнительной экипировки для военных.