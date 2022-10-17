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Общество17 октября 2022 8:46

В Волгоградской области проведут контрольную проверку готовности к отопительному сезону

Отопление стало главной темой оперативного совещания 17 октября
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Чиновники устроят проверку.

Чиновники устроят проверку.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Главной темой оперативного совещания, которое 17 октября провел губернатор Андрей Бочаров, стали вопросы отопительного сезона2022/2023 годов, который стартовал во всех муниципалитетах региона. Глава региона заявил, что погода дает время чиновникам на контрольную проверку систем отопления, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации региона.

- Погода на большей части территории области даёт возможность ещё раз провести контрольную проверку готовности всех систем, всех потребителей и эксплуатируемого жилищного и социального фонда к работе в зимних условиях, - заявил Андрей Бочаров.

Особое внимание чиновники должны уделить жилому фонду и объектам социальной сферы. Нормативы и сроки подачи тепла должны быть соблюдены. Для этого ремонтно-восстановительные бригады переведены в усиленный режим работы. Кроме того, среди поставленных задач - устранение замечаний Ростехнадзора для получения паспортов готовности объектов, контроль внутридомового газового оборудования и состояния подвалов, чердаков.