В Волгоградской области проведут контрольную проверку готовности к отопительному сезону

Чиновники устроят проверку. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Главной темой оперативного совещания, которое 17 октября провел губернатор Андрей Бочаров, стали вопросы отопительного сезона2022/2023 годов, который стартовал во всех муниципалитетах региона. Глава региона заявил, что погода дает время чиновникам на контрольную проверку систем отопления, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации региона.

- Погода на большей части территории области даёт возможность ещё раз провести контрольную проверку готовности всех систем, всех потребителей и эксплуатируемого жилищного и социального фонда к работе в зимних условиях, - заявил Андрей Бочаров.

Особое внимание чиновники должны уделить жилому фонду и объектам социальной сферы. Нормативы и сроки подачи тепла должны быть соблюдены. Для этого ремонтно-восстановительные бригады переведены в усиленный режим работы. Кроме того, среди поставленных задач - устранение замечаний Ростехнадзора для получения паспортов готовности объектов, контроль внутридомового газового оборудования и состояния подвалов, чердаков.