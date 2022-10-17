В Волгограде полиция ищет жертв лжегазовика. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Полиция Волгограде ищет среди жителей города-героя жертв 31-летнего лжегазовика. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного Главка МВД, мужчина может быть причастен к ряду преступлений. А попался он после попытки обмануть 75-летнюю пенсионерку. В октябре этого года волгоградец пришел к пожилой женщине и предложил на 20 тысяч рублей установить газоанализатор. Женщина смогла заплатить половину и осталась без оборудования.

- Сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 31-летний местный житель, - сообщили в полиции.

Есть все основания полагать, что пенсионерка – далеко не первая жертва лжегазовика. Сейчас стражи порядка ищут тех, кто пострадал от действий мошенника. Сообщить информацию необходимо, но номера: ОП №1 - 93-74-53, дежурная часть Управления МВД - 93-01-11 или 02.