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Происшествия17 октября 2022 8:00

Молодой волгоградец заплатил мошеннику за интим-услуги 66 тысяч рублей

Полицейские возбудили уголовное дело
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Полиция возбудила уголовное дело.

Полиция возбудила уголовное дело.

Фото: Александр ПАНОВ

23-летний житель Советского района Волгограда перечислил аферистам за интимные услуги 66 тысяч рублей. После заявления полицейские возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по региону, молодой человек нашел объявление об услугах для взрослых в интернете. Позвонил и сразу же опался на удочку преступников.

- На звонок ответил мужчина-диспетчер, который попросил перечислить деньги за регистрацию, услугу и за страховку, после чего девушку привезут на указанный клиентом адрес, - рассказали в полиции.

Волгоградец три раза перечислял деньги, в надежде получить интим-услугу, однако его обманули. Злоумышленники перестали выходить на связь. Сейчас их разыскивают стражи порядка.