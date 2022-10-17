Волгоградцы смогут находить 1500 шагов по бульвару на Титова

На улице Титова уложат брусчатку у домов №1 и 3 Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Краснооктябрьском районе Волгограда на очередном участке благоустройства улицы Титова началось мощение тротуарного покрытия. Работы идут вдоль домов №1 и 3. После завершения укладки брусчатки появится большая прогулочная зона от Первой продольной до улицы Маршала Еременко со стороны парка Гагарина. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации города, за одну прогулку по бульварной зоне вдоль Титова горожане смогут пройти 1500 шагов.

На заключительном участке благоустройства подрядчик, кроме мощения тротуара, смонтирует новую систему орошения и высадит растения.

- Агрономы дополнят уникальную каштановую аллею молодыми саженцами этой же породы. Также на зеленой зоне уложат рулонный газон, - отметили в мэрии.

Ранее был приведен в порядок бульвар на улице Титова на двух других участках – от малого проспекта Ленина до Первой продольной и от улицы Еременко до дома №5 по улице Титова. Брусчатка была уложена на площади 5,5 тысячи квадратных метров. были установлены более 40 фонарей, высажены 600 растений. Также была отреставрирована лестница перед Первой продольной. В прошлое годы работы прошли на участке от малого проспекта до улицы Таращанцев и в парк Гагарина.