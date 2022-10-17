Под Волгоградом военные уничтожили условных террористов у склада вооружения

Фото: пресс-служба ЮВО.

На полигоне под Волгоградом мотострелки в ходе плановой комплексной тренировки уничтожили условных террористов, пытавшихся устроить диверсию на складе вооружения. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Южного военного округа, военнослужащие отработали основные задачи по блокировке и перехвату врага. В учениях задействовали подразделения охраны на БТР-82А.

- Военные предотвратили проникновение мобильных групп условных террористов на склады вооружения. Для создания боевой обстановки применялись холостые патроны и светошумовые боеприпасы, - отметили в Миноброны.

Вместе с тем разведчики с использованием военно-инженерной техники вели поиск взрывчатки. Параллельно условно пострадавшим в ходе учений оказали первую медицинскую помощь. Добавим, что тренировки позволяют поддерживать высокий уровень боеготовности.