В Волгограде в понедельник начинается отопительный сезон

Волгоградцы мерзнут в ожидании старта отопительного сезона Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Волгограде 17 октября официально стартует отопительный сезон. С понедельника батареи в квартирах горожан и во всех социальных объектах должны становиться горячими. При этом тело в начале новой недели дождутся не все волгоградцы, пуско-наладочные работы у потребителей продлятся в течение пяти дней. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в мэрии. Во всех домах отопление должно появиться к пятнице.

Если к концу рабочей недели батареи останутся холодными, волгоградцам будет необходимо обратиться в свою управляющую компанию, которая должна провести регулировку систем отопления в домах.

Пока многие горожане продолжают мерзнуть в своих в квартирах, надевая теплую одежду, кутаясь в пледы или включая обогреватели. Однако некоторым жителям Волгограда повезло. В ряде домов Центрального района отопление включили в прошлые выходные. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили волгоградцы.

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