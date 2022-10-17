Волгоградский цирк закрылся на масштабную реконструкцию на два года Фото: Екатерина СИМОХИНА

С 17 октября Волгоградский цирк, как и обещали, закрыли на масштабную реконструкцию до 2024 года. Как ранее сообщал сайт volgograd.kp.ru, здание советских времен полностью обновят. Согласно проекту, подрядчик начнет с замены давно устаревшей инженерной системы и конструкций. Помимо этого, планируется увеличить площадь помещений.

Через пару лет зрители смогут оценить отремонтированную арену и зону для гостей, которая станет гораздо комфортнее. Особое внимание уделят условиям содержания животных. Их улучшат, ведь в Волгоградский цирк приезжают выступать самые разные животные.

Так, «Королевский цирк» Гии Эрадзе привез сразу трех бегемотов, нескольких верблюдов и других артистов, которые требуют особого внимания. Добавим, что «Песчаная сказка» - заключительное шоу, которое показали в Волгограде перед закрытием цирка.