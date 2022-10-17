Мобилизованных волгоградцев отправили из учебного центра на боевое слаживание

Очередная группа мобилизованных покинула учебный центр под Волгоградом. Фото: пресс-служба ЮВО.

В Минобороны заявили об отправке очередной команды мобилизованных из учебного центра в Волгоградской области. Военнослужащие завершили одиночное обучение и направляются на запад, где им предстоит следующий этап – боевое слаживание с мобилизованными из других регионов страны. Накануне поезд с военными отправился со станции, расположенной недалеко от учебного центра Минобороны.

Как прокомментировали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ЮВО, команда за время нахождения в учебной центре прошла огневую, тактическую и медицинскую подготовку, занятия проходили ежедневно. Условия размещения, питания, быта мобилизованных проверял губернатор.

Военные утверждают, что всем резервистам перед отправкой на боевое слаживание выдали вещевое и продовольственное обеспечение, которое положено для военнослужащих в РФ. Теперь им предстоит пройти боевую подготовку по военным специальностям: на полигонах готовят механиков-водителей, операторов-наводчиков, командиров боевых машин пехоты, танков и бронетранспортеров. Слаживание бойцы проходят уже в составе взводов, рот и батальонов, в которые их определят.