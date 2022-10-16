Жители севера Волгограда снова жалуются на вонь из-за горящей свалки

От дыма второй месяц страдают жители Тракторного. Фото: администрация Волгоградской области.

Жители Тракторозаводского района Волгограда снова жалуются на отравляющую им жизнь вонючую свалку, которая тлеет в овраге рядом с домами. Из-за сильного ветра в воскресенье Тракторный весь в дыму. Люди устали дышать этой вонью, ведь проблема не решается уже не первую неделю.

«И мы этим дышим. Ау, чиновники! Меры будете принимать?», - пишут жители в городских пабликах.

Напомним, в конце сентября едкий дым чувствовали даже в центре города. Тогда облкомприроды и МЧС подтверждали факт горения мусора глубокого залегания в Тракторозаводском районе, но убеждали жителей, что проблему решит только ликвидация свалки. Чиновники мэрии пока убирать эту тлеющую гору строительных и коммунальных отходов не спешат.