В Волгоградской области 17 октября ночью подморозит до -7

Чем ближе морозы, тем красочнее закаты в Волгограде. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Температурные качели продолжат в начале недели испытывать волгоградцев. В ночь на 17 октября, по данным Волгоградского ЦГМС, в регионе ударят морозы до -7 градусов в отдельных районах. В Волгограде ближайшей ночью будет около нуля, утро понедельника выдастся туманным.

Не стоит доставать шубы и зимние сапоги, это еще не зима. К середине недели в Волгограде и области вновь потеплеет. В среду синоптики обещают +19 на градуснике днем и +8 в ночные часы. Но смотреть прогноз погоды стоит регулярно, и одеваться соответственно.