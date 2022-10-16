На семи улицах Волгограда отключат свет 17 октября 2022 года

Электрики отключат свет на время проведения профилактических работ.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Понедельник, 17 октября в Волгограде начнется с отключений света, но произойдет это в настолько небольших масштабах, что большинство жителей города от них не пострадает. Затронут плановые отключения электроэнергии, необходимые для проведения плановых и профилактических работ, лишь один район Волгограда – Советский, и в том всего 7 улиц. В компании Россети Юг – Волгоградэнерго назвали адреса, где свет потухнет в 9 часов утра и вернется лишь в пять вечера.
ул. Докторская, 105-111, 109а, 104-118, 112а,
ул. Сталеварная, 103-111, 102-116, 102а,
ул. Савёловская, 111, 102, 102а, 102б,
ул. Крепильная, 103-111,
ул. Монтерская, 124-132, 103-109, 106-108,
ул. Некрасова, 103-113, 110,
ул. Шахтерская, 102, 109.
Напомним, в этот же день, 17 октября в Волгограде стартует отопительный сезон. У кого-то батареи уже горячие, но большинство волгоградцев согреется в своих квартирах на этой неделе. Читайте, как подготовиться к пуску тепла и кому важно быть дома и следить за батареями.