120 тысяч волгоградцев прошли диспансеризацию после коронавируса

Диспансеризация включает и осмотры разных специалистов, и анализы, и исследования. Фото: Олег УКЛАДОВ

У современных людей сегодня очень модно проходить чек ап, и они оставляют огромные суммы в платных клиниках, желая выполнить полную диагностику организма. На самом деле, проверить свое здоровье можно по полису ОМС в рамках диспансеризации в поликлиниках региона. И более 920 тысяч жителей Волгоградской области в 2022-м году таким предложением воспользовались. Обратились в медучреждение, к которому прикреплены, сдали анализы, сделали исследования, выполнили тесты. Третья часть жителей, прошедших диспансеризацию и профосмотры – дети и подростки.

Как сообщает волгоградский облздрав, более 120 тысяч пациентов проверили свое здоровье после перенесенного коронавируса. По полису ОМС такое обследование организма положено всем, кто болел ковидом. Для них диспансеризация более углубленная. Очень многим после комплексного обследования ставят страшные диагнозы – диспансеризация помогает обнаружить онкологию, заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Однако болезнь распознают на той стадии, когда ее можно успеть победить.

По трудовому кодексу в день прохождения диспансеризации человека должны освободить от работы. А за жителями сел отправляют специально оборудованные санитарные автомобили. Заявку на обследование можно оставить в ФАПе.