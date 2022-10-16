Захар Прилепин похвалил волгоградских казаков за идею участвовать в СВО

Казаки изъявили желание защищать Отечество и записались в добровольцы. Фото: пресс-служба администрации Михайловского района.

Недавно сайт volgograd.kp.ru сообщал о готовности 35 казаков из Волгоградской области отправиться добровольцами на фронт. Мужчины под руководством атамана Сергея Барышникова сколотили отряд добровольцев для участия в спецоперации на Украине. Эта новость дошла до писателя Захара Прилепина. В своем телеграм-канале он привел в пример отряд «Усть-Медчидица», назвав волгоградских казаков наследниками великих традиций.

- Уже писал здесь, и ещё раз напишу: спецоперация дала шанс казачеству вновь обратиться в славное воинское сословие. А всех ряженых, увешанных орденами за несуществующие битвы, надо, пользуясь случаем, погнать, - написал Прилепин.

Напомним, в отряд добровольцев для участия в спецоперации записались казаки из Волгограда, Михайловики, Серафимовича, Фролово и Иловли. У многих уже есть боевой опыт – они участвовали в Чеченской и Сирийской кампаниях. После подготовки в учебном центре и боевого слаживания мужчин отправят в зону СВО на Украине. Местные жители поддержали казаков – собрали для них все необходимое обмундирование и вещи первой необходимости.