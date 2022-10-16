Погибший в Волгограде водитель БМВ угнал машину за несколько минут до ДТП

Далеко на угнанном авто астраханец не уехал. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Стали известны подробности ночного ДТП в Советском районе Волгограда, где 21-летний водитель погиб, врезавшись в столб возле «Ленты». Как выяснилось, этой трагедии предшествовал дорожный конфликт, а сама машина оказалась угнанной. В ГУ МВД по Волгоградской области рассказали, как все было.

Незадолго до аварии на автомобиле «БМВ» ехал другой молодой человек – владелец этого авто. Его протаранил сверстник на «Дэу Нексии». Молодые люди вышли из машин обсудить обстоятельства аварии, начались разборки. Водитель «Дэу» стал угрожать второму участнику ДТП пистолетом, а потом и вовсе прыгнул в его машину и скрылся. Позже он влетел в столб на проспекте Университетском и разбился насмерть.

По информации полиции, личность погибшего угонщика установлена – это 21-летний житель Астраханской области. Предмет, похожий на пистолет, тоже был при нем.

- Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД.