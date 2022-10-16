В Волгограде в выходные не нашлось желающих спасать редкие книги из архива ЦНТИ

Волгоградцы бьются за спасение 8 этажей с книгами. Кадр с видео.

В Волгограде не утихают страсти вокруг ситуации с вывозом на свалку литературы из архива центра научно-технической информации. После продажи здания библиотеки ЦНТИ на проспекте Ленина, 86 в Волгограде новые владельцы в преддверии ремонта освобождают помещения. Сотни тысяч экземпляров редкой литературы и кинопленки, которую собирали здесь десятилетиями, выкидывают на контейнерную площадку, откуда ее грузовиками вывозят на свалку или в макулатуру. В Волгограде нашлось несколько активистов, которые пытаются защитить фонды от утилизации.

- Ребят, чтобы было понимание о каких объёмах идёт речь: количество книг в данной библиотеке 150-200 тысяч экземпляров. Приблизительная масса - 50-70 тонн научной литературы. Необходимо либо требовать от властей региона сохранение уникальной научной литературы, фильмов, патентов с возможной транспортировкой в районные библиотеки, либо организованное помещение под новое хранилище, - считают активисты.

И призвали волгоградцев в выходные охранять библиотеку, препятствуя вывозу книг на свалку. Однако не так много желающих нашлось караулить фонды. Активисты в субботу заявили, что как минимум один самосвал пропустили, пока возле библиотеки никто не дежурил.

- Пленка уже раздербанена, идет мародерство, - констатировали в воскресенье защитники библиотеки, которые приехали посмотреть обстановку утром.

- Нужно прекратить вывоз из здания всей научной литературы, фильмов и патентов до момента, когда мы все (народ) организуем надлежащую упаковку, транспортировку и хранилище за свой счёт, - считают активисты и надеются исправить ситуацию в понедельник, когда в здании откроют двери. Они предлагают вывозить книги в место, где их можно будет сохранить.

Часть книг согласилась взять библиотека имени Горького, часть планируют сохранить в пустом ангаре, но для этого активистам нужна помощь волгоградцев, которые не равнодушны к уничтожению книг.

Есть и те, кто считает, что проблема высосана из пальца, что вся литература – устаревшие журналы, а все нужные пленки давно оцифрованы.

- Это же банальная периодика ведомственных журналов, экземпляры которых в каждой специализированной библиотеке страны завались, если их, конечно, не списали как устаревшие и не востребованные, - прокомментировал член волгоградской областной общественной палаты, журналист и блогер Сергей Жуков. - Чтиво про "совершенствование труда в кожевенной-обувной промышленности СССР" может быть "уникальным" только в воспаленном мозгу какого-нибудь начинающего активиста общественника с целью привлечения к себе внимания.