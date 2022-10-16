В Волгограде молодой водитель разбился на «БМВ», влетев в столб у «Ленты»

"Скорая" уже ничем не могла помочь водителю "БМВ" - врачи лишь зафиксировали его смерть. Фото: Иван МАКЕЕВ

ДТП произошло в 3.20 ночи 15 октября в Советском районе Волгограда. 21-летний водитель на «БМВ» мчался по проспекту Университетскому. Недалеко от гипермаркета «Лента» он не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Молодой человек погиб сразу же. Позже выяснилось, этой трагедии предшествовал дорожный конфликт, а сама машина оказалась угнанной.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, еще один мужчина разбился, влетев в газовую опору. Это случилось в седьмом часу утра в Еланском районе. 38-летний водитель «семерки» выжил, но попал в больницу с травмами.

В этот же день в Урюпинском районе 36-летняя женщина на трассе Урюпинск – Нехаевская не справилась с управлением на «десятке». Она съехала в кювет и налетела на трубу. Сама автолюбительница и двое детей пяти и шести лет госпитализированы.