У самолета Москва – Волгоград возникла проблема с наддувом в воздухе

Пассажиры благополучно сели в Волгограде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Небольшие неполадки случились 15 октября на рейсе «Сибири» Москва – Волгоград вчера, 15 октября. Скорее всего, пассажиры их даже не заметили, но командиру воздушного судна пришлось принимать решение. Рейс SBI2143 вылетел из Домодедово в 17.53 в субботу. В 18.23 КВС доложил о проблеме с наддувом. Наддув, то есть закачивание воздуха в кабину и салон самолета, необходим для безопасного и комфортного нахождения людей на воздушном судне, когда самолет набирает высоту более 3-4 километров. Из-за неполадки с наддувом летевший в Волгоград самолет был вынужден снизиться из эшелона FL370 до эшелона FL100, сообщает канал «Авиаинцидент».

Сигнал бедствия самолет не подавал, командир судна решил следовать до аэродрома назначения. Рейс благополучно прибыл в Гумрак по расписанию.