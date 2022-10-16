Волгоградские власти займутся пропагандой семейных ценностей

Волгоградские власти в День отца начнут пропаганду семейных ценностей. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

16 октября отмечают День отца, и в Волгоградской области решили в этот день начать месячник «Все начинается с семьи». Как объяснили сами чиновники, а заниматься этим будет комитет социальной защиты населения области, целый месяц они будут активно заниматься пропагандой семейных ценностей. С Дня отца и до Дня матери в регионе пройдет масса флешмобов, фотоконкурсов, круглых столов, на которых юному и не очень поколению будут рассказывать о важности укрепления семьи, поддержке хороших семейных традиций. Также среди волгоградцев будут распространять буклеты с информацией, на какие выплаты они могут рассчитывать в случае, если задумаются о пополнении в семействе и улучшении демографии.

Как отмечают в администрации региона, эти акции как раз и проводятся для достижения целей нацпроекта «Демография». Пока же, по данным Росстата, похвастаться нечем: рождаемость снижается из года в год, растет число разводов, а вот пар в загсах области регистрируют все меньше. Об этом говорят цифры последнего отчета ведомства за 8 месяцев 2022 года.