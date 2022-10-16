Солнце и +13 пообещали синоптики волгоградцам в воскресенье 16 октября

Воскресенье будет солнечным и теплым - идеальным для прогулок. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Синоптики советуют волгоградцам провести остаток выходных на природе, на даче или в прогулках по городу. Воскресенье подарит много солнца и довольно теплый воздух. По прогнозам Волгоградского ЦГМС, 16 октября в Волгограде воздух прогреется до +10…+12 градусов, в области – до +13. При этом никаких осадков. Прятаться придется только от ветра, порывы которого достигают 11 м/с. Ветер пока дует северный, и лишь в начале новой недели поменяет направление.

Дальше будет еще теплее – во вторник ночные температуры поднимутся до +4 в Волгограде и +5 в отдельных районах области. А днем будет +14 в Волгограде и +15 на юге региона. Так что многим в начале отопительного сезона придется открывать форточки.

В Волге сегодня еще теплее, чем на улице: в 8 утра в районе речного вокзала температура воды была +15.