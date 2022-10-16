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Общество16 октября 2022 6:38

В Волгоградской области за восемь месяцев 2022 года умерли 23 тысячи 303 человека – Росстат

Это на 5 тысяч меньше, чем в ковидном 2021 году
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Волгоградцев в этом году умирает меньше, чем в тяжелом ковидном 2021 году.

Волгоградцев в этом году умирает меньше, чем в тяжелом ковидном 2021 году.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Росстат в октябре обновил данные о естественном движении населения в стране и в регионах за 8 месяцев 2022 года. Посчитаны цифры с января по август включительно. Так, за это время в Волгоградской области родилось 11733 детей. И это на 975 младенцев меньше, чем в 2021 году. Умерших, по сравнению с тяжелым прошлым годом, когда коронавирус выкосил большую часть населения области, стало меньше. В 2022 году за 8 месяцев мы потеряли 23 тысячи 303 человека, в 2021 году эта цифра была больше на 5 тысяч: 28 тысяч 397 умерших. Таким образом, в Волгоградской области снизилась как рождаемость, так и смертность. Естественная убыль населения за 8 месяцев 2022 года – минус 11 тысяч 570 человек.

Соотношение браков и разводов не сильно меняется: в области уже давно меньше женятся, больше разводятся. Волгоградские загсы с января по август зарегистрировали 8108 браков. Поженились на 197 пар меньше, чем в прошлом году.

А вот разводов стало больше. Решились официально разорвать отношения в 2022-м году 7070 пар, в прошлом году за аналогичный период распалось 6920 пар. Прирост разводов за год – 150.