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Общество15 октября 2022 16:28

Волонтеры в сентябре нашли 25 пропавших волгоградцев

Поиски трех жителей области продолжаются
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: "ЛизаАлерт"

Фото: "ЛизаАлерт"

Добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт» опубликовали итоги своей работы за сентябрь. Поисковики в прошлом месяце смогли найти и вернуть домой родным 25 пропавших жителей Волгоградской области. Всего отряд «ЛизаАлерт» получил в сентябре 38 заявок на поиск людей.

Двое жителей региона были найдены мертвыми. Трое до сих пор числятся пропавшими без вести. У одного волгоградца удалось найти родных.

Продолжается поиск 29-летнего Сергея Филиппова. Житель Михайловки пропал месяц назад, с 14 сентября родные от него вестей не получали.