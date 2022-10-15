Волонтеры в сентябре нашли 25 пропавших волгоградцев

Фото: "ЛизаАлерт"

Добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт» опубликовали итоги своей работы за сентябрь. Поисковики в прошлом месяце смогли найти и вернуть домой родным 25 пропавших жителей Волгоградской области. Всего отряд «ЛизаАлерт» получил в сентябре 38 заявок на поиск людей.

Двое жителей региона были найдены мертвыми. Трое до сих пор числятся пропавшими без вести. У одного волгоградца удалось найти родных.

Продолжается поиск 29-летнего Сергея Филиппова. Житель Михайловки пропал месяц назад, с 14 сентября родные от него вестей не получали.