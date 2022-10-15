К вечеру субботы в Волго-Ахтубинской пойме образовалась пробка в 9 км

На трассе в пойме образовалась огромная пробка. Фото: Архив "КП". Фото: Екатерина СИМОХИНА

К вечеру субботы, 15 октября, на трассе в Волго-Ахтубинской пойме образовалась огромная пробка. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал «Яндекс.Пробки», длина затора составляет около 9 километров. Движение осложнилось по направлению из Волжского в Волгоград.

Протяженность затора составляет около 9 км. Фото: "Яндекс.Пробки".

Затор образовался на участке трассы «Волгоград – Краснослободск – Средняя Ахтуба» между Госпитомником и Третьим решающим. Согласно данным портала, информирующем о дорожной ситуации, на ДТП на магистрали не зафиксировано.

Напомним, на трассе в Волго-Ахтубинской пойме временно сменилась схема движения. Из-за строительства третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу до 30 октября был перенесен поворот на Лебяжью Поляну.