Волгоградский врач рассказал, как распознать рак груди на ранней стадии

Женщины после 40 лет должны регулярно посещать маммолога Фото: Екатерина СИМОХИНА

Ежегодно во всем мире 15 октября является днем борьбы с раком груди, который является одним из самых распространенных онкологических заболеваний в России и мире. При этом выявление злокачественного новообразования в молочной железе на ранних стадиях позволяет рассчитывать на ремиссию в 90% случаях. Заведующий онкологического отделения хирургических методов лечения №6 Волгоградского онкоцентра Сергей Теличко рассказал признаки рака груди у женщин и о важности посещения маммолога.

Основными факторами рака груди являются плохая экология, наследственность, гинекологические заболевания, прерванная беременность, отказ от грудного вскармливания, операции, гормональные нарушения, травмы и загар под солнцем. Специалисты отмечают, что предотвратить рак молочной железы может предотвратить самодиагностика.

- Самообследование должно проводиться каждый месяц после окончания менструации перед зеркалом. Насторожить должны любые изменения в груди: изменение цвета и форма кожных покровов молочной железы, втяжение или локальное углубление кожных покровов, «лимонная корка», втяжение или шелушение, выделения, наличие уплотнения в самой молочной железе или в подмышечной области, - приводит слова Сергея Теличко облздрав.

Женщинам после 40 лет необходимо регулярно посещать маммолога и проходить маммографию. При диагностике заболевания пациентки направляются в областной клинический онкодиспансер, специалисты которого принимают тактику лечения.

- Не стоит бояться ложиться «под нож», в нашем учреждении есть возможность проведения восстановительной операции после мастэктомии. Восстановительная операция для женщин после оперативного лечения рака груди проводится бесплатно по полису обязательного медицинского страхования, - добавил Сергей Теличко.