Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье15 октября 2022 9:22

В Волгоградской области 10 жителей заразились бруцеллезом

Вспышки заболевания фиксировались в четырех районах
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В регионе в этом году выявили 36 очагов бруцеллеза

В регионе в этом году выявили 36 очагов бруцеллеза

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Волгоградской области в 2022 году 10 жителей заразились бруцеллезом. Всего было выявлено 36 очагов заболевания в нескольких районах региона. В Палласовском районе было зафиксировано 17 очагов, в Николаевском – 15, в Руднянском и Еланском – по 2. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Россельхознадзора.

Бруцеллез является очень опасным инфекционным заболеванием хронического характера для животных и человека. Чаще всего он выявляется у коров и овец. Хозяйства при выявлении вспышки бруцеллеза закрывают на карантин. Бактерии устойчивы к низким температурам, они могут сохраняться в замороженном виде в течение года, а в кипятке они погибают.

В этом году бруцеллезом заболели по 5 жителей Палласовского и Николаевского районов.