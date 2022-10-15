В Волгоградской области 10 жителей заразились бруцеллезом

В регионе в этом году выявили 36 очагов бруцеллеза Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Волгоградской области в 2022 году 10 жителей заразились бруцеллезом. Всего было выявлено 36 очагов заболевания в нескольких районах региона. В Палласовском районе было зафиксировано 17 очагов, в Николаевском – 15, в Руднянском и Еланском – по 2. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Россельхознадзора.

Бруцеллез является очень опасным инфекционным заболеванием хронического характера для животных и человека. Чаще всего он выявляется у коров и овец. Хозяйства при выявлении вспышки бруцеллеза закрывают на карантин. Бактерии устойчивы к низким температурам, они могут сохраняться в замороженном виде в течение года, а в кипятке они погибают.

В этом году бруцеллезом заболели по 5 жителей Палласовского и Николаевского районов.