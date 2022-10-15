В Волгограде монументу «Родина-мать зовет» исполняется 55 лет

Знаменитому памятнику-ансамблю исполняется 55 лет Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Для Волгограда и всей России 15 октября – особенная дата. Сегодня отмечается 55-летие монумента «Родина-мать зовет!». Именно в этот день в 1967 году на Мамаевом кургане был открыт памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы».

Мамаев курган был важным стратегическим местом в период Сталинградской битвы. Кто владел высотой 102, тот имел контроль почти над всем городом. Бои за Мамаев курган шли на протяжении 135 дней. Почти сразу после завершения битвы на Волге появилась идея увековечить память о героях, которые отстояли город и перевернули ход всей Великой Отечественной войны. Однако прошло около 15 лет перед тем, как идея о создании мемориала начала воплощаться в жизнь. Был выбран проект скульптора Евгения Вучетича, главным архитектором стал Яков Белопольский. Стройка началась в особенный день – 2 февраля 1958 года, в день 15-летия Победы в Сталинградской битве. Возводили грандиозный мемориал в течение девяти лет. Первой на Мамаевом кургане появилась скульптура «Стоять насмерть». Ну а главным и самым сложным по строительству стал монумент «Родина-мать зовет!».

Открытие памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» стало Всесоюзным событием. 15 октября 1967 года был зажжен Вечный огонь в Зале воинской славы. В торжественной церемонии открытия принимали герои Великой Отечественной войны, Леонид Брежнев, министр обороны СССР Андрей Гречко, маршалы Андрей Еременко и Василий Чуйков.

За 55-летнюю историю Мамаев курган встречал первых лиц нашего государства и других стран. Он становится местом торжеств во время праздников Великой Победы и Победы в Сталинградской битве. Несколько лет назад проводилась масштабная реставрация скульптуры «Родина-мать». Ее обновляли в течение трех лет.

Накануне 55-летнего юбилея в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» состоялась церемония награждения сотрудников и ветеранов строительства мемориала.

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