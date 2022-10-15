В Волгоградской области грузовик насмерть сбил пенсионера

Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу, где он скончался Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Калачевском районе 14 октября пенсионер погиб под колесами грузовика. В 17.55 на 1 км трассы «Октябрьский - Шебалино» 33-летний мужчина за рулем автомобиля «ГАЗ» сбил 71-летнего пешехода. Пожилой мужчина переходил дорогу не по пешеходному переходу, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Скорая помощь доставила пенсионера в больницу. Однако спасти его не удалось. Пострадавший от полученных травм скончался.

В регионе накануне произошли еще два ДТП с пострадавшими. Причем травмы получили дети. В 17.20 в Волжском 47-летний водитель на «Skoda Octavia» напротив дома №129 по улице Ленина сбил 9-летнего мальчика, который переходил дорогу в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. В 16.35 также в городе-спутнике 51-летний мужчина за рулем «Лады Ларгус» на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на 8-летнего школьника, который был на велосипеде. Оба ребенка были госпитализированы.