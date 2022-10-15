Фото: Федерация регби России

В конце октября на «Волгоград Арене» впервые пройдет матч по регби. На стадионе сыграет сборная России. Соперником «русских медведей» станет команда «Барбарианс» - это сборная лучших игроков чемпионата России по регби, в которую войдут игроки из ЮАР, Грузии, Намибии, Тонга и других стран. Также за «Барбарианс» сыграет регбист волгоградского «Ротора», рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе федерации регби России. Стало известно время начала матча сборной России по регби на «Волгоград Арене». Игра 29 октября состоится в 14.00.

- Российское регби в этом году празднует свой 130-летний юбилей, и матч в Волгограде станет одним из ключевых звеньев в цепочке праздничных мероприятий, - отметили в федерации регби России.

Посетить матч по регби можно будет по билетам. Их продажа уже началась. Стоимость билетов от 163 до 600 рублей.