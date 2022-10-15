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Спорт15 октября 2022 7:04

Стало известно время начала матча сборной России по регби на «Волгоград Арене»

Вход на товарищескую игру российских регбистов с командой «Барбарианс» будет по билетам
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: Федерация регби России

Фото: Федерация регби России

В конце октября на «Волгоград Арене» впервые пройдет матч по регби. На стадионе сыграет сборная России. Соперником «русских медведей» станет команда «Барбарианс» - это сборная лучших игроков чемпионата России по регби, в которую войдут игроки из ЮАР, Грузии, Намибии, Тонга и других стран. Также за «Барбарианс» сыграет регбист волгоградского «Ротора», рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе федерации регби России. Стало известно время начала матча сборной России по регби на «Волгоград Арене». Игра 29 октября состоится в 14.00.

- Российское регби в этом году празднует свой 130-летний юбилей, и матч в Волгограде станет одним из ключевых звеньев в цепочке праздничных мероприятий, - отметили в федерации регби России.

Посетить матч по регби можно будет по билетам. Их продажа уже началась. Стоимость билетов от 163 до 600 рублей.