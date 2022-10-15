В Камышине с 17 октября начнется отопительный сезон

Отопительный сезон в Камышине стартует с 17 октября Фото: Евгения ГУСЕВА

В Камышине с 17 октября стартует отопительный сезон. Батареи в домах жителей города в Волгоградской области начнут становиться горячими. Отопительный сезон с понедельника начнется согласно распоряжению администрации Камышина.

Напомним, с новой недели отопление начнет поступать в квартиры жителей Волгограда. В областном центре датой начала отопительного сезона также выбрали 17 октября. Батареи должны стать горячими в течение пяти дней. Если этого не произойдет, то горожанам нужно будет обратиться в свою управляющую компанию.

А в Котово срываются сроки старта отопительного сезона из-за сбоев в подаче газа.

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