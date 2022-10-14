Волгоградские бизнесмены пожаловались в СКР на коммунальщика-монополиста

Следователи проведут проверку. Фото: Кирилл ЧАЩИН

После появления в СМИ обращения предпринимателей Волгограда, которые пожаловались на «уничтожение местного бизнеса» коммунальщиком-монополистом, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Василию Семенову доложить о сложившейся ситуации, сообщили сайту volgograd.kp.ru в следственном комитете.

- Компания, по словам предпринимателей и представителей муниципальных предприятий, начала массово подавать иски к ним с требованием погасить задолженность за якобы негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, - рассказали в ведомстве.

На сегодня в картотеке дел Волгоградского областного арбитражного суда значится несколько десятков подобных исков. Среди предприятий – оборонные заводы, Волгограднефтемаш, Конфил, компании «БМВиКО», «Аква Дренаж», заведения общепита, а также школы, роддома, детские садики. Для крупного бизнеса суммы претензий исчисляются миллионами рублей, для бюджетных учреждений – десятками тысяч.