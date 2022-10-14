В Волгограде волонтеры ищут дом оказавшейся на улице после смерти хозяйки собаке

Фото: приют "Дино"/Алексей Сидоренко

Волгоградский приют «Дино» ищет любящую семью собаке по кличке Дина, которая оказалась на улице после смерти хозяйки. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru зоозащитники, питомице около четырех лет, она полностью здорова, привита, стерилизована и готова к переезду в новый дом.

Судьба у собаки непростая. После скоропостижного ухода приютившей ее женщины, родственники поделили наследство, а животное решили просто выбросить на голодную смерть. Какое-то время Дина жила на улице, пока ее не заметили волонтеры.

- Она станет вам самой лучшей подругой за просмотром фильмов долгими зимними вечерами, приятным компаньоном во время уютных прогулок в хорошую погоду на свежем воздухе, душевным спутником во всех ваших начинаниях, - обещают волонтеры.

По всем вопросам обращаться в «Дино» по номеру телефона: 8-937-70-56-460.