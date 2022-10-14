В Волгоградской области в выходные будут заморозки до -5 градусов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ближайшие субботу и воскресенье в Волгоградской области будут холодные ночи с заморозками. Температура воздуха опустится до -5 градусов. При этом осадков синоптики не обещают. 15 октября ночью и утром ляжет туман, северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Волгоградском ЦГМС.

В ночь на субботу по области температура воздуха будет +1...+6º, местами прогнозируются заморозки до -3º, днем +7...+12º. В Волгограде ночью +4...+6º, днем +10...+12º.

16 октября в регионе также не будет дождей, но опять прогнозируется туман. Скорость северо-восточного ветра составит 5-10 м/с. По области в ночь на воскресенье -2...+3º, местами -5º, днем +9...+14º. В Волгограде в ночные часы +1...+3º, днем +9...+11º.