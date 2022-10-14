После визита губернатора на полигон волгоградским мобилизованным улучшили условия проживания

На полигоне открыли прачечную. Фото: АВО

Во время поездки губернатора Волгоградской области в учебный центр Минобороны, где проходят военные сборы, мобилизованные пожаловались Андрею Бочарову на условия проживания, отсутствие горячей воды и работу военкомов. После этого в палатках поставили тепловые пушки, открыли прачечную, а на вопросы мобилизованных теперь отвечает представитель облвоенкомата, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации региона.

По данным чиновников, мощность тепловых пушек позволяет поддерживать в палатках, где живут на сборах мобилизованные волгоградцы, комфортную температуру даже в холодные ночи. Потребности в стирке и глажке полностью обеспечивает прачечная, где есть стиральные машины автоматы, сушилки, гладильные доски и утюги. А сотрудник военкомата каждый день будет отвечать на вопросы мобилизованных, в том числе по выплатам денежного довольствия, в полевом клубе.