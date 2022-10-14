«Ситиматик-Волгоград» провел экскурсию на объект сортировки для волонтеров-экологов организации «Делай!»

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

«Ситиматик-Волгоград» провел для волонтеров-экологов Всероссийской общественной организации «Делай!» экскурсию на свой объект сортировки твердых коммунальных отходов (ТКО). Она состоялась в рамках акции по сбору макулатуры «Миллион – Родине!», реализуемой при участии «Российского экологического оператора» (ППК РЭО).

Перед началом мероприятия студенты Волгоградского государственного университета и Волгоградского государственного педагогического университета прошли инструктаж о правилах поведения на объекте, а затем ознакомились с полным циклом технологического процесса работы объекта сортировки – от заезда мусоровозов, взвешивания и выгрузки ТКО, заканчивая прохождением ручной сортировки и конечным прессованием вторичных материальных ресурсов (ВМР). Также волонтеры посетили площадку цеха готовой продукции с запрессованными тюками основного вторсырья, которое в дальнейшем отправится на переработку: картон, пластик, алюминий, стекло. Кроме того, ребятам представили и подробно рассказали о современной спецавтотехнике, которая в настоящее время осуществляет вывоз отходов на территории Волгоградской области и соответствует требованиям экологического и санитарного законодательства.

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Для волонтеров-экологов организации «Делай!» данная экскурсия стала продолжением экоурока, прошедшего недавно на площадке Центра экологического образования и просвещения (ЦЭОП) регоператора, темой которого стала система обращения с отходами и их раздельный сбор в Волгоградкой области.

Отметим, что мусоросортировочная станция регионального оператора «Ситиматик-Волгоград» имеет проектную мощность переработки ТКО 50 000 тонн в год. Она позволяет извлекать из общего потока ТКО не менее 10 полезных фракций ВМР, востребованных у российских предприятий-переработчиков. Таким образом, регоператор стабильно использует механизм возврата отходов во вторичный производственный процесс.

Так, за первое полугодие регоператор отсортировал и отправил на переработку 450 тонн вторсырья. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличен почти в два раза. Процент отбора ВМР также увеличен с 1,29 до 3,05%. Ещё 5,5 тонн ВМР было направлено во вторичный оборот через пункт приема вторсырья «Вторматик».