Под Волгоградом мужчина убил сожительницу молотком

Тело обнаружили в погребе. Фото: СУ СКР по Волгоградской области

Волгоградские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в поселке Кузьмичи Городищенского района. 59-летнего жителя одного из СНТ подозревают в том, что он до смерти забил свою сожительницу молотком по голове, сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СКР по Волгоградской области.

- Фигурант задержан, с его участием проводится комплекс неотложных следственных действий, - рассказали в ведомстве.

По версии следствия, со своей 51-летней сожительницей мужчина поссорился 30 июня. Пара бурно выясняла отношения. В пылу ссоры муж схватился за молоток и несколько раз ударил женщину по голове. Чтобы скрыть следы убийства, тело волгоградец сбросил в погреб на улице.

Следователи будут ходатайствовать в суде о заключении подозреваемого под стражу.