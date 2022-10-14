Под Волгоградом на видео сняли проводы мобилизованных защитников

Мобилизованных проводили на подготовку.

Сегодня, 14 октября, из Октябрьского района Волгоградской области десятки мобилизованных мужчин отправились на подготовку в учебные центры Минобороны для участия в спецоперации на Украине. Трогательный момент проводов сняли на видео.

Местные жители пришли проводить защитников страны и сказать им добрые слова.

- Мы хотим пожелать мужчинам, которые будут защищать нашу страну, чтобы они вернулись все живыми и здоровыми, чтобы были сплоченными, держались друг друга. Чтобы чувствовалась мужская сила, поддержка. Мы верим в них, обязательно будем ждать и дождемся, - сказали слова напутствия жители района.

Мобилизованные уехали на автобусе в пункт сбора. В ближайшие недели их ждет индивидуальная огневая подготовка, а также боевое слаживание в составе подразделений.