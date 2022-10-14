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Политика14 октября 2022 13:13

Под Волгоградом на видео сняли проводы мобилизованных защитников

Десятки мужчин из Октябрьского района поехали на учения
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Мобилизованных проводили на подготовку.

Мобилизованных проводили на подготовку.

Сегодня, 14 октября, из Октябрьского района Волгоградской области десятки мобилизованных мужчин отправились на подготовку в учебные центры Минобороны для участия в спецоперации на Украине. Трогательный момент проводов сняли на видео.

Местные жители пришли проводить защитников страны и сказать им добрые слова.

- Мы хотим пожелать мужчинам, которые будут защищать нашу страну, чтобы они вернулись все живыми и здоровыми, чтобы были сплоченными, держались друг друга. Чтобы чувствовалась мужская сила, поддержка. Мы верим в них, обязательно будем ждать и дождемся, - сказали слова напутствия жители района.

Мобилизованные уехали на автобусе в пункт сбора. В ближайшие недели их ждет индивидуальная огневая подготовка, а также боевое слаживание в составе подразделений.