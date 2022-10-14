После победы со счетом 6:0 «Ротор» поздравил с днем рождения волгоградского губернатора

Фото: СК "Ротор"

«Ротор» в 13-м туре группы 1 Второй лиги не пощадил в гостях «Ессентуки», разгромив их со счетом 6:0. После игры главный тренер команды из Волгограда Алексей Стукалов отметил болельщиков «сине-голубых», которые большим числом поддерживали футболистов на выезде. Также наставник «Ротора» поздравил с днем рождения губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, который он отмечает 14 октября.

- Хочу поздравить наших болельщиков с победой, нашего губернатора Андрея Ивановича с днем рождения, - сказал на пресс-конференции после матча Алексей Стукалов.

По игре главный тренер «Ротора» отметил, что важным было правильно настроить своих подопечных на встречу с командой, которая занимает последнее 14-е место. Необходимо было избежать недооценки соперника. Ее и не было – 6 забитых мячей тому показатель, хотя Алексей Стукалов отметил, что можно было забить больше.

- «Ессентуки» больше двух мячей не пропускали, поэтому нашей задачей было играть агрессивно, создавать голевые ситуации. Мы достаточно их создали и в первом тайме, и во втором. Просили, чтобы команда не останавливалась, если не считать реализацию, то я практически всем доволен, - заявил рулевой волгоградской команды.

Для «Ротора» завершился первый круг Второй лиги, в которой он идет в числе лидеров, но не главным из них.

- Конечно, нам хотелось бы иметь больше очков и находиться на первой строчке. Но были объективные и субъективные причины, все надо проанализировать. В целом есть недобор очков, постараемся в оставшихся пяти матчах [до конца осенней части сезона] не потерять их – это сейчас самая важная задача для нас, - добавил главный тренер «Ротора».